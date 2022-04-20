Домбаровский район, Оренбургская область, 20 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Домбаровском районе Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

В полицию поступило заявление от местного жителя о том, что его собаку застрелили. Правоохранители в ходе проверки установили личность стрелявшего в животное. Задержан 43-летний житель района. Изначально он пытался скрыть свою причастность к преступлению. Впоследствии мужчина дал признательные показания.

Выяснилось, что злоумышленник хранит в доме незарегистрированное оружие – ружье «ИЖ-58» и четыре патрона к нему. Все они отправлены на экспертизу. По словам оренбуржца, ружье он нашел на берегу реки несколько лет назад. Собаку застрелил якобы из-за того, что она вела себя агрессивно и бросалась на его собаку.