Канберра, 20 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. 19 апреля пришли известия, что пакт о безопасности между Соломоновыми островами и Китаем, который помимо прочего открыл возможность для создания китайской военной базы и размещения судов в 2 000 километрах от побережья Австралии, все же был заключен. На следующий день премьер-министр Австралии Скотт Моррисон был вынужден оправдываться за то, что Канберра приложила недостаточно дипломатических усилий, чтобы сорвать сделку, передает телеканал Nine News.

Флаг Австралии

В ходе пресс-конференции в Аделаиде журналисты спросили Моррисона, что он думает о пакте и планирует ли он посетить Соломоновы острова в случае переизбрания.

«Это очень серьезный вопрос … Но для нашего правительства заключение сделки не было сюрпризом», — ответил премьер-министр страны.

«Я с нетерпением жду возможности посетить страну при первой же возможности», — добавил он.

Напомним, что лидер оппозиции и главный соперник Моррисона Энтони Альбаниз уже окрестил заключения пакта о безопасности как «большой внешнеполитический провал» Австралии.