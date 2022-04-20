Токио, , 08:33 — REGNUM Верхняя палата парламента Японии 20 апреля окончательно утвердила антироссийские поправки в законодательство страны, ранее одобренные нижней палатой парламента. Прямая трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Новый пакет поправок нацелен на ужесточение экономических санкций, вводимых против России из-за проведения ВС РФ военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, в закон об иностранной валюте вводятся изменения для недопущения «лазеек в санкционном режиме против России»., позволявших, вопреки ограничениям, проводить операции с криптовалютой.

Также законодателями было поддержано временное (на год) повышение тарифов на ряд товаров из России. В частности, пошлины на ввоз древесины повышаются с 4,8% до 8%, лосося и икры с — 3,5% до 5%, краба — с 4% до 6%.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси призвал страны G20 усилить давление на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии вступил в силу новый пакет антироссийских санкций.

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