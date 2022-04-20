Токио, 20 апреля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Верхняя палата парламента Японии 20 апреля окончательно утвердила антироссийские поправки в законодательство страны, ранее одобренные нижней палатой парламента. Прямая трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Новый пакет поправок нацелен на ужесточение экономических санкций, вводимых против России из-за проведения ВС РФ военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, в закон об иностранной валюте вводятся изменения для недопущения «лазеек в санкционном режиме против России»., позволявших, вопреки ограничениям, проводить операции с криптовалютой.

Также законодателями было поддержано временное (на год) повышение тарифов на ряд товаров из России. В частности, пошлины на ввоз древесины повышаются с 4,8% до 8%, лосося и икры с — 3,5% до 5%, краба — с 4% до 6%.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси призвал страны G20 усилить давление на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии вступил в силу новый пакет антироссийских санкций.

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