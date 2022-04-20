Сеул, , 08:32 — REGNUM В 2022 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 2,5%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ

По сравнению с мартовским прогнозом показатель был снижен на 0,5%.

Эксперты отмечают, что снижение показателя на 2022 год связано с украинским кризисом и пандемией коронавируса.

Инфляция в Южной Корее составит 3,1%, что на 0,9% больше по сравнению с более ранними прогнозами.

Между тем прогноз МВФ по инфляции выше прогнозов Банка Кореи. Однако по мнению экспертов Fitch Ratings инфляция в Южной Корее по итогам года составит 4,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте индекс потребительских цен в Южной Корее составил 106,06 пункта, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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