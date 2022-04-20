Иркутск, 20 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении двоих охотников, обвиняемых в незаконной добычи сибирской косули. Как сообщает 20 апреля пресс-служба ведомства, в сентябре 2021 года при проведении рейдовых мероприятий в Баяндаевском районе инспекторами дорожно-патрульной службы и сотрудниками уголовного розыска остановлен автомобиль марки «УАЗ». В багажнике внедорожника обнаружена разделанная туша дикого зверя, оружие, патроны и специальное световое приспособление для охоты.

Kurganobl.ru Косуля

Два пассажира авто, а ими оказались мужчины в возрасте 42 и 43 лет, сознались в содеянном. Не имея разрешительных документов на добычу природных ресурсов, злоумышленники произвели отстрел косули в лесном массиве. Затем разделали добычу и, погрузив мясо в машину, отправились домой. Осмотрев указанное вероятными браконьерами место происшествия, сотрудники полиции обнаружили останки убитого животного.

По оценкам специалистов, в результате незаконной охоты ущерб, нанесённый объектам животного мира, составил 120 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная охота») с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало, охотника заподозрили в незаконном отстреле марала в Башкирии.

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