Кызыл, 20 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Столица Тувы Кызыл в июне примет у себя чемпионат России по вольной борьбе. Соглашение об этом подписали глава республики Владислав Ховалыг и президент Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы региона, ожидается приезд внушительной делегации, которую необходимо принять на самом высоком уровне. При этом первенство даст импульс для дальнейшего развития спортивного сообщества Тувы.

«Для республики проведение соревнования такого уровня — возможность показать себя, а нам есть, что показать. Тувинские борцы одни из сильнейших в мире», — подчеркнул Владислав Ховалыг.