Москва, , 08:29 — REGNUM Новых штаммов коронавируса в России на последние недели не зафиксировано. Об этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передают РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время в стране доминирует штамм «Омикрон» и его два основных подвида – ВА.1 и ВА.2 (подвид «Стелс-Омикрон»). На конец марте доля «Стелс-Омикрона» достигла примерно около 80% и пока не меняется.

Вместе с тем Хафизов подчеркнул, что изначальный вариант «Омикрона» ВА.1 может исчезнуть совсем. Но не исключил, что приход в страну какого-то кардинально нового штамм коронавируса.

ИА REGNUM сообщало ранее, по данным на начало марта, в России вылечились за сутки160 тыс. 507 заболевших коронавирусной инфекцией.

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