Москва, 20 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Новых штаммов коронавируса в России на последние недели не зафиксировано. Об этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передают РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, в настоящее время в стране доминирует штамм «Омикрон» и его два основных подвида – ВА.1 и ВА.2 (подвид «Стелс-Омикрон»). На конец марте доля «Стелс-Омикрона» достигла примерно около 80% и пока не меняется.

Вместе с тем Хафизов подчеркнул, что изначальный вариант «Омикрона» ВА.1 может исчезнуть совсем. Но не исключил, что приход в страну какого-то кардинально нового штамм коронавируса.

ИА REGNUM сообщало ранее, по данным на начало марта, в России вылечились за сутки160 тыс. 507 заболевших коронавирусной инфекцией.

Читайте также: За сутки в России выздоровели 160,5 тыс. заболевших COVID-19