Москва, , 08:29 — REGNUM Оператор каршеринга «Яндекс. Драйв» может лишиться в 2022 году часть автопарка, сообщает 20 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Каршеринг «Ядекс Драйв» Дарья Драй © ИА REGNUM

СМИ поясняет, что у компании истекают лизинговые контракты, что может вынудить оператора вернуть технику собственникам. При этом приобрести новые автомобили для обновления парка в условиях дефицита на рынке почти невозможно.

Отмечается, что компенсировать спрос не смогут и китайские автопроизводители. Причина – высокие цены и логистические сбои.