Ясиноватая, ДНР, 20 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Киевские боевики подвергли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу с использованием реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 20 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 08:00 (совпадает с мск) и в ходе не по городу было выпушено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 30 тонн гуманитарной помощи доставили в город Балаклея Харьковской области российские военнослужащие.