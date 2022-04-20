Канберра, 20 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Жителям Нового Южного Уэльса и Виктории, двух самых населенных штатов Австралии, больше не потребуется отправляться на семидневную изоляцию, если они будут признаны местными медицинскими властями близкими контактами зараженных коронавирусов. Отмена требования по соблюдению карантина была объявлена 20 апреля, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что члены семей теперь смогут свободно покидать дом, где проживает заболевший COVID-19 человек. Но они по-прежнему должны выполнять регулярные экспресс-тесты на антигены к коронавирусу.

В то же время, и власти обоих штатов это подчеркнули особенно, семидневный карантин для зараженных коронавирусом остается в силе.

Отмена требования о семидневной изоляции для близких контактов в Новом Южном Уэльсе и Виктории вступит в силу с 22 апреля.