Тюмень, , 08:26 — REGNUM В Тюмени произошло столкновение велосипеда и электросамоката. Пострадала двухлетняя девочка, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Подростки на электросамокате Kristoffer Trolle

Столкновение произошло на ул. Харьковской, 48 в Тюмени вечером 19 апреля. Предварительно установлено, что 26-летний велосипедист, выезжая с проезжей части на тротуар, не пропустил женщину на электросамокате, которая везла двухлетнюю дочку.

Ребёнок получил травму лба, другие участники дорожного инцидента не пострадали. Отмечается, что это третье ДТП в Тюмени с участием электросамоката за последние четыре дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени с 15 апреля введены ограничения по скорости электросамокатов.

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