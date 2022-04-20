Пермь, , 08:26 — REGNUM В Перми суд вынес приговор по делу бывшего главного врача детского медицинского учреждения. Он признан виновным в коррупционном преступлении. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

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Установлено, что в 2018 году мужчина, занимая руководящие должности в детском медицинском учреждении, получил от предпринимателя не менее 120 тысяч рублей. Взятка предполагала в ответ общее покровительство, в частности, создание необходимых условий, носивших фиктивный характер, в целях обеспечения безальтернативной победы определенного участника торгов при проведении электронных аукционов по поставкам детских смесей.

Экс-главный врач оштрафован на 200 тыс. рублей. Кроме того, суд запретил ему занимать определённые должности в течение двух лет.