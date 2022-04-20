Абуджа, , 08:26 — REGNUM Вооруженные силы Нигерии уничтожили главаря террористической группировки ISWAP (Исламское государство в Западной Африке) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аммара бин-Умара, 19 апреля сообщил новостной портал Politics Nigeria.

Авиаудар U.S. Marine Corps

По информации журналистов, он скрывался в районе города Аринне в нигерийском штате Борно возле озера Чад. Бин-Умар был ликвидирован в рамках совместной операции с войсками Нигера и Камеруна 14 апреля в результате воздушного удара, совершенного нигерийскими самолетами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля неизвестные боевики убили трех заложников, взятых в плен в штате Кадуна на севере Нигерии. Тела жертв нашли в кустах возле шоссе между городами Кадуна и Абуджа.

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