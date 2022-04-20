Называевский район, Омская область, , 08:25 — REGNUM Поджигателей задержали в Называевском районе Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в региональном правительстве.

Тушение пала травы Kaluga-gov.ru

На прошлой неделе в Называевском районе произошло много ландшафтных пожаров, часть которых перешла на лесной фонд. Направляясь к одному из пожаров, работники Называевского лесхоза заметили рядом с селом Богодуховка двух местных жителей, поджигавших сухую траву. Они заявили, что хотели выжечь вокруг села высохшую растительность, чтобы ему в дальнейшем не грозили возгорания. Лесоводы задержали нарушителей и вызвали сотрудников полиции.

Работники оперативно опахали место возгорания с помощью двух тракторов и затушили пожар ранцевыми огнетушителями. Нарушителей допросили полицейские. Материалы переданы в ГУ МЧС России по Омской области для привлечения их к административной ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве районов Омской области, включая Называевский, установлен особый противопожарный режим. Гражданам запрещено использовать открытый огонь, жечь мусор, траву, листву.

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