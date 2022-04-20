Нур-Султан, 20 апреля 2022, 08:25 — REGNUM Ущерб Казахстана от простоя нефтеналивного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске из аварии составит 100 – 150 млрд тенге или до $330 млн, сообщил журналистам министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.
«Точную цифру на данном этапе пока никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения и будут ли дальше какие-то санкционные меры», — сказал Жамаубаев.
Ремонт поврежденного оборудования на терминале может идти два месяца. Два из трёх выносных причальных устройств (ВПУ) не работают, но подготовлены к ремонту.
Напомним, в Новороссийске в конце марта сильный шторм повредил ВПУ-2 и ВПУ-3. Их восстановление может затянуться из-за сложностей с приобретением оборудования, вызванных антироссийскими санкциями.