Астана, 20 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Ущерб Казахстана от простоя нефтеналивного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске из аварии составит 100 – 150 млрд тенге или до $330 млн, сообщил журналистам министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

(сс) bibikoff Новороссийский морской порт

«Точную цифру на данном этапе пока никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения и будут ли дальше какие-то санкционные меры», — сказал Жамаубаев.

Ремонт поврежденного оборудования на терминале может идти два месяца. Два из трёх выносных причальных устройств (ВПУ) не работают, но подготовлены к ремонту.

Напомним, в Новороссийске в конце марта сильный шторм повредил ВПУ-2 и ВПУ-3. Их восстановление может затянуться из-за сложностей с приобретением оборудования, вызванных антироссийскими санкциями.