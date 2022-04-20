Чебоксары, , 08:25 — REGNUM В Чебоксарах строительство газопровода в Заволжье завершат в 2022 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным администрации, построено более 52 км газопроводных сетей, в том числе 31 км проложен по территории Чувашии, 21 км – в Марий Эл. В рамках газификации также возведена газораспределительная станция «Кокшамары».

«После укладки газопровода-отвода к ней процесс можно считать завершённым», — говорят в мэрии Чебоксар.

По оценке чиновников, строительство заволжского газопровода закончится в 2022 году. После завершения работ газ получит 2 421 потребитель.

Подачу голубого топлива в посёлках Северный, Пролетарский, Октябрьский, Первомайский обеспечат внутрипоселковые газовые сети. По данным мэрии, наиболее масштабные работы предстоят в Сосновка в 2022 году: на строительство 16,8 км газовых сетей потребуется 139,2 млн рублей.

В ходе обсуждения глава администрации Денис Спирин обратил внимание на жалобы из-за просаженного грунта после строительных работ, поручив исправить данное упущение.

Как сообщало ИА REGNUM, после газификации территория Заволжья будет рассматриваться как площадка для реализации крупных инвестиционных проектов. На территорию вокруг города Чебоксары приходится почти 75% производственных мощностей Чувашии и здесь проживает 65% населения.

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