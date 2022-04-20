Улан-Удэ, , 08:23 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержаны два молодых человека по подозрению в избиении пожилого мужчины, в результате чего тот скончался. Тело потерпевшего было найдено на детской площадке утром 16 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Место происшествия, Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии

По версии следствия, задержанные 18 и 27 лет работали недалеко от места происшествия на производственной базе. 15 апреля они допоздна задержались на работе и не могли уехать домой. Поэтому они купили спиртное и начали его распивать на детской площадке. Через некоторое время к ним присоединились 66-летний потерпевший с сожительницей.

«Спустя некоторое время мужчина принялся требовать от новых знакомых, чтобы они приобрели еще спиртного. Из-за этого между ними возникла ссора, в ходе которой молодые люди жестоко избили пенсионера. Сожительница попыталась вмешаться, однако обвиняемые пригрозили ей, после чего женщина убежала домой и там уснула», — отметили в ведомстве.

После этого подозреваемые бросили избитого пенсионера на площадке и ушла на свою базу. В результате потерпевший вскоре скончался. Его тело обнаружили на следующее утро прохожие.

Возбуждено уголовное дело. К настоящему времени задержанные дали подробные показания об обстоятельствах происшествия. Им предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.