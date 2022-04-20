Благовещенск, 20 апреля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Несколько домов и социальных учреждений Благовещенска на длительное время остались без водоснабжения из-за необходимости проведения ремонтных работ. В том числе воду отключили в суде, музее, ЗАГСе и здании следственного комитета на транспорте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе ООО «Амурские коммунальные системы».

Https://vk.com/a.tsybulskiy Авария на архангельском водопроводе

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Всего под отключение попадают 13 многоквартирных жилых домов, магазин, банк, коммунальная организация, столовая, гостиница, медцентр и четыре государственных учреждения.

Восстановить водоснабжение обещают 21 апреля. Причина отключения — ремонт водовода на пересечении улиц Ленина, Святителя Иннокентия и Театральная.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Амурской области проводит проверку по факту ограничения подачи тепла в Шимановске. В городской котельной отсутствовали запасы топлива, а температура воды в батареях была ниже нормы.