Вашингтон, 20 апреля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Вопросы о необходимости, как считает Вашингтон, «совместного противостояния» России на фоне спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, обсудил с президентом Панамы Лаурентино Кортисо госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 20 апреля сообщил на брифинге глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.

U. S. Department of State Нед Прайс

Как отметил Прайс, Блинкен совместно с министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом провел встречу с в Панаме с Кортисо и с главой МИД Панамы Эрикой Муйнес.

Также он уточнил, что стороны обсудили вопросы о важности сотрудничества по противодействию нелегальной миграции.

«Они также обсудили укрепление экономических связей, подготовку к тому, чтобы использовать намеченный на июнь саммит Америк в Лос-Анджелесе для укрепления демократии и повышения эффективности руководства в регионе, а также необходимости совместно противостоять войне Кремля на Украине», — сказала глава пресс-службы Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов заявил, что на фоне введения странами Запада антироссийских санкций Китай не будет подло поступать в политическом плане по отношению к Москве.