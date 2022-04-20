Кемерово, 20 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Кемерове специалисты провели ежегодное техническое обслуживание Вечного Огня. Об этом сообщил официальный телеграм-канал администрации города.

t. me/ilyaseredyuk Вечный Огонь в Кемерове

«Систему газоснабжения Вечного Огня у мемориала Славы воинов-кузбассовцев на Притомской набережной проверили специалисты «Газпром газораспределение Томск», — говорится в сообщении. — Работы выполнены в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память».

Была проверена работа газоиспользующего оборудования, герметичность соединений и запорной арматуры, проведён осмотр трассы газопровода, снабжающего мемориал природным топливом, отрегулировано пламя горелки.