Казань, 20 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Татарии, несмотря на повышение производства электроэнергии, сохраняется ее дефицит. Об этом заявил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

AKuptsova Электроэнергетика

В 2021 году потребление электроэнергии в республике составило 32 млрд кВт/ч, за год увеличившись на 10%. Это связано с ростом промышленного полива. Производство электроэнергии повысилось на 13% до 27 млрд кВт/ч, при этом сохраняется дефицит электроэнергии.

По словам министра, Татария на полное самообеспечение в части электроэнергии планирует выйти в 2025 году. Существенный рост ожидается в сфере распределенной генерации. В настоящее время ее мощность составляет 280 мВт (3,5% от установленной мощности в республике), к 2023 году она превысит 1 мВт, что составит почти 13,9% от установленной мощности РТ.

Модернизация объектов энергетики имеет первостепенное значение. В рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2035 года» планируется снизить энергоемкости ВВП на 35% в 2035 году (к уровню 2019 года), заключил Каримов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта Татария присоединилась к экологической акции «Час Земли». В республике в этот день удалось сэкономить 15 мегаватт электроэнергии.

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