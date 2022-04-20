Вашингтон, , 08:21 — REGNUM В Вашингтоне обеспокоились тем, какие выгоды получит Россия в результате заключения с Ираном соглашения по ядерной программе. Соответствующий законопроект на рассмотрение Конгресса США вместе с коллегами представил член Палаты представителей США Стив Чабот.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект «Об изучении российских целей в рамках ядерных переговоров», разработанный конгрессменами, рекомендует президенту США Джо Байдену в течение пяти дней после того, как стороны придут к консенсусу по сделке, направить комитетам по международным делам палаты представителей и сената доклад с перечнем таких выгод, сообщает RT со ссылкой на документ.

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Отчёт должен содержать сведения «о роли российских переговорщиков в разработке и согласовании соглашения», а также описать ожидаемые «экономические и технологические преимущества, которые могут получить оборонный сектор и атомная отрасль России». Также в него необходимо включить анализ «новых способов обхода санкций, которые станут доступны Москве».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали сообщила, что с 11 марта в Вене на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий взята пауза. По ее словам, «переговоры значительно продвинулись, но остаются незавершенные вопросы» и «мы находимся в финальной критической фазе».

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При этом глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян говорил, что ядерное соглашение «может быть подписано в достаточно короткие сроки», но «если США будут занимать прагматичную позицию

5 апреля представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США и их союзники на переговорах в Вене готовы заключить прочное соглашение с Ираном.