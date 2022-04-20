Екатеринбург, , 08:31 — REGNUM В Екатеринбурге на Объездной дороге 19 апреля произошло массовое ДТП. Есть погибший. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД по городу.

ДТП Mytaganrog.com

Произошло столкновение двух грузовиков и отечественного легкового автомобиля. В результате аварии никто не пострадал. Однако спустя несколько минут умер пассажир легкового автомобиля. Мужчина имел судимость. Его освободили условно-досрочно из-за тяжёлой болезни. Пенсионер возвращался домой из тюремной больницы.

По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку. Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего.