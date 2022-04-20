Владивосток, , 08:22 — REGNUM Небольшой пакет акций одного из старейших заводов Владивостока — ПАО «Завод «Варяг», выставленный на приватизацию, покупателей не заинтересовал. На торги не поступило ни одной заявки и их признали не состоявшимися, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Торги Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

«Признать продажу несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок», — отмечается в протоколе.

В целом за 24,3 млн рублей предлагалось приобрести более 2% от уставного капитала актива, который работает в сфере производства приборов и аппаратуры, в том числе систем управления техническими средствами кораблей и корабельной автоматики.

Напомним, также на сегодня на торги выставлен крупный пакет акций не имеющего аналогов в России предприятия, которое производит продукцию для кораблей, в том числе ВМФ России, — АО «Звезда-редуктор» из Санкт-Петербурга. Пакет в 93% акций оценили в 2,47 млрд рублей.