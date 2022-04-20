Владивосток, 20 апреля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Приморском крае введен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров, сообщает 20 апреля региональное главное управление МЧС.

skeeze Лесные пожары

«Особый противопожарный режим ввели в Уссурийском городском округе, Михайловском районе и ЗАТО Фокино», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с начала года потушили более 370 лесных и природных пожаров на землях различных категорий. Площадь возгораний составила более 36,5 тыс. га. В первые сутки ликвидированы 98% пожаров.

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