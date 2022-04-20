Луганск, 20 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Группировка войска Луганской Народной Республики полностью освободила от националистов город Кременная. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР в телеграм-канале.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

«Город Кременная полностью перешёл под контроль вооружённых сил ЛНР», — говорится в заявлении милиции.

Отмечается, что украинские войска покинули город в спешке, бросив позиции и бронетехнику.

Ранее об освобождении населённого пункта сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, рассказавший, что над администрацией города устанавливается флаг ЛНР.