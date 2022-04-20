Тарбагатайский район, Бурятия, 20 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Тарбагатайском районе Бурятии организована проверка информации о скрытом видеонаблюдении за школьниками в туалете. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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Ранее в сетевых изданиях появилась статья, в которой рассказывалось о том, что работники Нижнесаянтуйской средней общеобразовательной школы в вентиляционном отверстии в туалете установили скрытую камеру.

«Директор школы подтвердил журналистам факт осуществления в туалете образовательного учреждения скрытого видеонаблюдения за детьми», — отметили в ведомстве.

Проверка организована по факту возможного нарушения неприкосновенности частной жизни детей. Сотрудники СК намерены установить все обстоятельства происшествия и дать объективную оценку действиям руководства учебного заведения.