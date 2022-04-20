Пекин, , 08:13 — REGNUM Решение президента США Джозефа Байдена отказаться от визита на Украину ясно показало ограниченность возможностей Вашингтона для деэскалации конфликта. Такое мнение выдвинул 19 апреля китайский журналист Чжу Фэн в своей статье для издания Global Times.

Джо Байден

По мнению Чжу Фэна, решение Байдена не отправлять войска на Украину и дальнейший его отказ от визита в Киев демонстрирует ограниченность возможностей Вашингтона принимать участие в конфликте. Такая ситуация означает для украинских властей потерю множества козырей, которые в Киеве рассчитывали применить против России.

По мнению китайского журналиста, нерешительность Байдена и создавшаяся ситуация с поездкой американского лидера вообще, которую обозреватель называет «мыльной оперой», показала, что все заявления Белого дома не более, чем игра, в которой украинскую сторону используют для получения прибыли с военных поставок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден, по его словам, не знает, совершит ли он поездку в Киев.

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