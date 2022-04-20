Тбилиси, , 08:11 — REGNUM Самая крупная в Грузии из оппозиционных партия «Единое национальное движение» (ЕНД), проведёт серию протестных акций. Об этом 19 апреля на телеканале «Рустави 2» сообщил член ЕНД Леван Хабеишвили.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он рассказал, что его проконсультировал неформальный лидер ЕНД, бывший президент страны, находящийся в тюрьме, Михаил Саакашвили. Партия постарается актуализировать требования, заявленные в 2020 году, о проведении досрочных парламентских выборов.

По мнению Хабеишвили, оппозиция в ходе протестов сможет отстранить от власти правящую партию «Грузинская мечта».

«Мы должны устроить большой народный праздник, день, когда мы попрощаемся с «Грузинской мечтой». Думаю, что в случае мобилизации грузинского народа, властям придется принять конкретное решение», — заявил политик.

Напомним, осенью 2020 года лидеры всех оппозиционных партий объявили итоги выборов в парламент «сфальсифицированными». Поначалу они отказывались участвовать в работе парламента. К апрелю 2021 года большинство оппозиционных партий согласились получить депутатские мандаты. Последней партией, согласившейся работать в парламенте стала ЕНД, прекратив бойкот в июне 2021 года.