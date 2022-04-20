Тбилиси, 20 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии из оппозиционных партия «Единое национальное движение» (ЕНД), проведёт серию протестных акций. Об этом 19 апреля на телеканале «Рустави 2» сообщил член ЕНД Леван Хабеишвили.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Он рассказал, что его проконсультировал неформальный лидер ЕНД, бывший президент страны, находящийся в тюрьме, Михаил Саакашвили. Партия постарается актуализировать требования, заявленные в 2020 году, о проведении досрочных парламентских выборов.

По мнению Хабеишвили, оппозиция в ходе протестов сможет отстранить от власти правящую партию «Грузинская мечта».

«Мы должны устроить большой народный праздник, день, когда мы попрощаемся с «Грузинской мечтой». Думаю, что в случае мобилизации грузинского народа, властям придется принять конкретное решение», — заявил политик.

Напомним, осенью 2020 года лидеры всех оппозиционных партий объявили итоги выборов в парламент «сфальсифицированными». Поначалу они отказывались участвовать в работе парламента. К апрелю 2021 года большинство оппозиционных партий согласились получить депутатские мандаты. Последней партией, согласившейся работать в парламенте стала ЕНД, прекратив бойкот в июне 2021 года.