Москва, , 08:11 — REGNUM Нефть марки Brent 19 апреля подешевела на 4,59%, до $107,45 за баррель. Падение котировок нефти могло усилить сообщение об ухудшении прогноза роста мирового ВВП от МВФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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В 2022 году ожидается рост экономики до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%, на 2023 год прогноз пересмотрен до 3,6% с 3,8%.

Ухудшение прогнозов связано с военной спецоперацией России на Украине и высокой инфляцией в мире.

Согласно последним данным Американского института нефти, на прошлой неделе в США запасы нефти сократились на 4,496 млн баррелей (ожидалось +2,5 млн баррелей).

Запасы бензина увеличились на 2,933 млн баррелей (ожидалось — 1,0 млн). Запасы дистиллятов уменьшились на 1,652 млн баррелей (ожидалось -0,8 млн).

20 апреля свои еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов опубликует Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США.

Согласно прогнозам, отчет за неделю 9–15 апреля укажет на увеличение запасов нефти на 2,2 млн баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов на 1,2 млн и 1 млн баррелей.

Сегодня, 20 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $108 за баррель. У покупателей не получилось закрепиться выше технического уровня $111,50.

Из-за этого они стали закрывать длинные позиции. Теперь придется отступать к $101 или снова штурмовать уровень $111,50.

Также дорожать нефти мешает дорогой доллар и рост доходности десятилетних облигаций США. На сегодняшний день ожидается торговый диапазон $106,50-110,00.

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