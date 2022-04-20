Триполи, , 08:10 — REGNUM Суточные объемы нефтяной добычи нефти в Ливии снизились с 1 млн баррелей до 400 тыс. баррелей из-за блокировки месторождений и портов в стране, заявил министр нефти и газа в Правительстве национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун 19 апреля в интервью телеканалу «Ливия-24».

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что ранее Национальная нефтяная корпорация республики (NOC) объявила состояние форс-мажора на своих крупнейших месторождениях. Аун отметил, что ситуация особенно осложнилась после закрытия месторождений «Эль-Филь» и «Эш-Шарара».

Министр также предупредил, что приостановка поставок в порту Зувейтина вызовет нехватку газа, что отрицательно повлияет на выработку электроэнергии в Ливии. Он добавил, что власти намерены связаться с протестующими для того, чтобы убедить их изменить свое решение о блокировке объектов. Бастующие требуют от главы ПНЕ Абделя Хамида Дбейбы немедленно передать власть новому премьер-министру республики Фатхи Башаге.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Абдель Хамид Дбейба и президент Алжира Абдельмаджид Теббун обсудили организацию выборов в Ливии.

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