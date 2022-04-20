Уфа, 20 апреля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Бывшего работника салона сотовой связи в Уфе заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Киберпреступник

По версии следствия, фигурант уголовного дела с февраля по апрель 2021 года, работая в салоне сотовой связи, имея доступ к информационной базе абонентов сотового оператора, за вознаграждение передавал неустановленному лицу через сеть интернет детализацию телефонных соединений абонентов, без их согласия.

В материалах дела указано, что стоимость каждой детализации зависела от объема предоставляемых данных и составляла от трех до четырех тысяч рублей.

«Вышеуказанная информационная база оператора сотовой связи законом отнесена к объектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, неправомерный доступ к которой влечет уголовную ответственность. Преступный факт был выявлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Башкирии», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении 24-летнего жителя г. Уфы было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжится.