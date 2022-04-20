Джакарта, , 08:10 — REGNUM Поезд под номером 1077, следовавший по маршруту Богор-Джакарта-Кота, столкнулся с автомобилем между станциями Читаям и Депок в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Железная дорога Fotoworkshop4You

Пассажиров других вагонов поезда пришлось эвакуировать. Движение поездов на этом участке остановлена. На месте происшествия ведутся работы.

Причина аварии и пострадавшие в этом инциденте пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин добился того, чтобы программа плановой иммунизации, особенно вакцинации против вируса папилломы человека, с этого года предоставлялась бесплатно.

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