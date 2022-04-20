20 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Президент США Джо Байден намерен снова баллотироваться на этот пост на выборах 2024 года. В соцсетях обсудили эту информацию, припомнив американскому лидеру его возраст и "невидимых друзей".

Татьяна Иващенко, , 09:35 — REGNUM В соцсетях активно обсуждают информацию о том, что президент США Джо Байден намерен снова баллотироваться на этот пост на выборах 2024 года.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщает The Hill, о планах пойти на второй срок Байден проинформировал экс-президента США Барака Обаму.

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«Он вообще доживёт?» — интересуется подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации на Украине. Он напомнил, что Байдену уже 79 лет.

«Дед снова таблетки не выпил», — иронизирует Dark P.

«С учётом того, что он здоровается с воздухом, это смело, конечно…» — комментирует G.

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«А он оптимист», — шутит Павел. «Сказал и забыл», — поддержала шутку Наталья.

«Ему бы этот срок в кресле досидеть», — отметил Андрей К.

Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и вице-президент Камала Харрис (сс) U.S. Department of State

«Совсем плохой стал…» — пожалел Байдена Иван.

«Он с выдуманными друзьями пойдёт. Для уверенности», — оставил саркастический комментарий V.

«Его уже в аду заждались… А он на выборы…» — пишет Алексан Г.

«Да он безнадёжный оптимист», — предположил А.

«Байден, забудешь же, запиши хоть», — советует президенту США пользователь с ником First second.

S. считает, что Байден «живёт в своей сказке»: «Не мешайте ему».

«Он, наверное, успел забыть, что его уже избрали на должность», — рассуждает Дмитрий.

«У них с Зеленским соревнование? Кто больший клоун?» — спрашивает Павел П.

«Его поддержат невидимые друзья», — шутит Сергей М.

«Очень смешно… А он вспомнит об этом в 2024 году?» — подытожил обсуждение Р.