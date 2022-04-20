Татьяна Иващенко, 20 апреля 2022, 09:35 — REGNUM В соцсетях активно обсуждают информацию о том, что президент США Джо Байден намерен снова баллотироваться на этот пост на выборах 2024 года.
Как сообщает The Hill, о планах пойти на второй срок Байден проинформировал экс-президента США Барака Обаму.
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«Он вообще доживёт?» — интересуется подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации на Украине. Он напомнил, что Байдену уже 79 лет.
«Дед снова таблетки не выпил», — иронизирует Dark P.
«С учётом того, что он здоровается с воздухом, это смело, конечно…» — комментирует G.
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«А он оптимист», — шутит Павел. «Сказал и забыл», — поддержала шутку Наталья.
«Ему бы этот срок в кресле досидеть», — отметил Андрей К.
«Совсем плохой стал…» — пожалел Байдена Иван.
«Он с выдуманными друзьями пойдёт. Для уверенности», — оставил саркастический комментарий V.
«Его уже в аду заждались… А он на выборы…» — пишет Алексан Г.
«Да он безнадёжный оптимист», — предположил А.
«Байден, забудешь же, запиши хоть», — советует президенту США пользователь с ником First second.
S. считает, что Байден «живёт в своей сказке»: «Не мешайте ему».
«Он, наверное, успел забыть, что его уже избрали на должность», — рассуждает Дмитрий.
«У них с Зеленским соревнование? Кто больший клоун?» — спрашивает Павел П.
«Его поддержат невидимые друзья», — шутит Сергей М.
«Очень смешно… А он вспомнит об этом в 2024 году?» — подытожил обсуждение Р.