Чита, , 08:09 — REGNUM В Чите около 1,5 тысячи военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) задействованы в тренировках к предстоящему Параду Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 20 апреля известила пресс-служба правительства региона.

День Победы Правительство Забайкалья

Подготовка проводится на аэродроме «Черемушки», где в составе парадных расчетов совершенствуют строевую выучку военнослужащие соединения управления, подразделений радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, инженерного обеспечения, артиллерийского и зенитно-ракетного соединений. Также в составе парадных расчетов оттачивают мастерство военнослужащие окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, соединения противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения ВВО и школы поваров.

В параде Победы также примут участие подразделения других силовых ведомств региона. Общая численность личного состава привлекаемого к тренировкам к Параду Победы в столице Забайкалья составляет свыше двух тысяч человек.

Помимо этого на аэродроме проходят тренировки с экипажами боевой и специальной техники, состоящей на вооружении воинских частей Восточного военного округа. В составе механизированной колонны на параде будут задействованы расчеты пусковых установок ракетного комплекса «Искандер-М», зенитно-ракетных систем С-300ПС, самоходных огневых установок «Бук-М1», РСЗО «Ураган», гаубиц «Мста-Б», а также современных образцов колесной техники и др.

Первую тренировку на площади Ленина в Чите планируется провести 25 апреля. Всего в этом году в Zабайкалье в честь Дня Победы пройдет порядка 26 тысяч мероприятий. Самыми главными станут Парад Победы и праздничный концерт. Также в традиционном формате состоится шествие «Бессмертного полка».

Как сообщало ИА REGNUM, более 175 тысяч забайкальцев ушли на фронт, и почти каждый третий погиб за свободу и независимость Родины.

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