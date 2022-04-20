Токио, 20 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Японская корпорация Toshiba ограничит работу в России, сообщили 20 апреля в пресс-службе компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Решение принято на фоне событий на Украине. Toshiba приостановит приём новых заказов и инвестиции в России.

«В настоящее время группа компаний приостанавливает новые заказы и инвестиции в России. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и примем соответствующие меры. Компания надеется, что конфликт прекратится как можно скорее и что мир и безопасность вернутся», — говорится в заявлении компании.