Кемерово, , 08:11 — REGNUM В Кемерове начнут выпускать квас, не имеющий аналогов в стране. Он займёт место газировки на магазинных полках. Об этом сообщил телеграм-канал администрации города.

Квас dmytrok

«Основные компоненты – нашего, российского производства. Солод, ягода – всё закупаем здесь, у нас весь цикл замкнут на Россию. Оборудование всё наше, вплоть до узловых элементов сделано в нашей стране, — прокомментировал коммерческий директор компании «Квас-Кузбасс» Николай Кириченко. — Уход зарубежных компаний с российского рынка будет нам только на руку. У нас есть натуральный продукт, который мы можем предложить потребителю».

Компания приобрела новое оборудование, что позволит увеличить производство кваса с одной до пяти – семи тонн в сутки.