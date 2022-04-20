Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 20 апреля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Глава Ямальского района Андрей Кугаевский удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным 18 апреля 2022 года, сообщается на официальном портале правовых актов.

Пресс-служба администрации Ямальского района Андрей Кугаевский в центре

Андрей Кугаевский представлен к высокой государственной награде за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Отметим, что Ямальским районом Андрей Кугаевский руководит с 2012 года.