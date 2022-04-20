Москва, , 08:05 — REGNUM Рубль 19 апреля продолжил укрепляться против американца и британца на фоне дисбаланса спроса и предложения, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги Astryd_MAD

Экспортёры, продавая валютную выручку, перекрывают спрос импортеров и других покупателей.

По итогам дня рубль показал смешанную динамику против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 1,55%, до 78,55 руб., фунт/рубль — на 1,35%, до 103,59 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,50%, до 84,09 руб.

Рынок также позитивно отреагировал на решение ЦБ РФ смягчить валютный контроль для российских компаний-экспортеров.

С 20 апреля экспортерам несырьевого неэнергетического сектора разрешается осуществлять обязательную продажу иностранной валюты в течение 60 дней.

Для рубля это негативная новость, но участники рынка рады тому, что ЦБ РФ отменяет ранее введенные ограничения.

Вашингтон и Евросоюз прорабатывают новые санкции против России, в том числе в отношении импорта российской нефти. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его стране не нужен российский газ.

Энергетика Франции использует ядерные технологии и электричество вырабатывается на АЭС, поэтому он делает такие заявления, призывая другие страны отказываться от российских энергоресурсов.

При этом доля газового сектора Францем тоже имеет высокие показатели. Основными поставщиками являются Норвегия, Россия, Алжир, Катар. До 30% поставок приходится на СПГ. Из России объемы поступают небольшие.

Сегодня, 20 апреля, от пары доллар/рубль ожидается торговля в ценовом диапазоне 78,00 — 82,00 руб.

По российской валюте по-прежнему нет фундаментальных факторов для укрепления. Золотая середина для импортеров и экспортёров находится в районе 90 руб.

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