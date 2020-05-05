ИА REGNUM

Новые возможности и металлургия: рабочий день Путина — трансляция

Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции проведет третье заседание наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей». В рамках мероприятия, как сообщили в пресс-службе Кремля, «участники и выпускники конкурсов и олимпиад представят свои проекты, результаты и новые идеи по дальнейшему развитию платформы».

В мероприятии также примут участие другие члены наблюдательного совета — вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощники российского лидера Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, глава «Сбера» Герман Греф, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, глава Минобрнауки Валерий Фальков, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва.

Также российский лидер проведёт совещание по вопросам развития металлургической отрасли.

Подробности – в трансляции ИА REGNUM.

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