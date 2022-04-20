Хабаровск, 20 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о социально-экономическом развитии региона — валовый региональный продукт превысил 940 млрд рублей: с ростом в сопоставимых ценах на 4,1%, а индекс промышленного производства составил 107,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Хабаровск

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Правительством края исполнены в полном объёме все взятые на себя обязательства перед жителями региона. Поддержка и помощь оказана более 460 тыс. человек. При этом впервые за долгое время с 1 января 2021 года запущена ежегодная индексация краевых мер соцподдержки на 4%.

«За прошедший год мы окончательно отладили структуру кабмина, адаптировались к антиковидным ограничениям. Более того — нарастили ключевые показатели. Но расслабляться рано: сегодня мы находимся в условиях жесточайшего санкционного давления. Поэтому наша цель – сократить время для принятия решений. Важно действовать на опережение. Наши приоритеты неизменны: продолжим сохранять край, приумножать его богатства. Будем развивать и создавать комфортные условия для людей на всей территории – от Бикина до Охотска, от Лазарева до Чегдомына. Такую задачу перед нами ставят люди», — сказал Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, уход или приостановка работы иностранных компаний создают реальные риски для 2,5 тыс. жителей Чукотки, заявил губернатор Роман Копин.