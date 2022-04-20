Пекин, 20 апреля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Отказ главы Белого дома Джо Байдена посетить Киев и отправить на Украину американских военных можно расценить как ограниченность возможностей Соединенных Штатов, сообщила китайская газета Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей», — пишет издание.

Отмечается, что «мыльная опера» с возможной поездкой американского лидера в украинскую столицу показывает, что заявления Вашингтона о «поддержке Киева» не более чем «игра с использованием украинской стороны ради военной прибыли».