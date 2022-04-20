Харьков, Украина, , 08:02 — REGNUM Более 30 тонн гуманитарной помощи доставили в город Балаклеи Харьковской области российские военнослужащие. Об этом 20 апреля сообщает Минобороны РФ.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

Уточняется, что военные ВС России доставили в Балаклею порядка 30 тонн гуманитарного груза, также в городе открылась собственная пекарня, пока позволяющая выпускать по 500 буханок ежедневно, однако затем производство будет увеличено.

«При той власти <…> это был геноцид. Ни зарплат не платили, ничего. Лекарств хороших не было. И все за деньги. Хочешь лечиться — плати или иди на кладбище… Спасибо российским войскам. Солдаты, офицеры помогают людям. Восстанавливаем всё. Сейчас поля будем засеивать, тоже помогают и с пшеницей, и с продуктами. Мы ждали этого давно, восемь лет. Российские войска нас охраняют, люди чуть-чуть успокоились», — рассказал один из жителей города.

Также указывается, что киевские боевики еще обстреливают город, однако жизнь в нем налаживается и даже открылся медпункт, обустроенный местными добровольцами совместно с военнослужащими Балтийского флота ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.