Чита, , 08:02 — REGNUM Жителей Читы предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Читинского гидрометцентра, 20–21 апреля в краевом центре ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

«Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности», — сказано в сообщении городской мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода демонстрирует в соседней Иркутской области. Там штормовое предупреждение передано накануне, 19 апреля.

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