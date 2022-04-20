Улан-Удэ, 20 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Оба скончавшихся были старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в республике стали 2993 человека.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 135 628. За сутки выявлено 48 новых носителей. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 025 человек, в том числе 38 за сутки.