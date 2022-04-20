Пермь, , 07:56 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор 33-летнему местному жителю, который признан в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина имеет судимость. В апреле 2021 года он освободился из мест лишения свободы, а в сентябре свершил новое преступление. Пьяный пермяк на улице одного из населенных пунктов Пермского муниципального района изнасиловал школьницу.

Суд назначил мужчине наказании в виде 13 лет и шести месяцев лишения свободы с ограничением свободы в течение одного года. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.